Еврейские группы в Канаде возмущены использованием нацистской символики на протестах

Еврейские группы в Канаде в воскресенье выразили возмущение после протеста дальнобойщиков в Оттаве против политики правительства в отношении COVID-19 с использованием нацистской символики.
Об этом сообщает Israel National News.
Свастики и другие символы ненависти демонстрировались в рамках акций протеста канадского «Конвоя свободы» против требований о вакцинации в Оттаве.
В протестах приняли участие ряд групп, сравнивающих мандаты на вакцинацию с фашизмом и демонстрирующие канадские, а иногда и американские флаги вверх ногами.
«За редким исключением, эти тревожные события ускользнули от внимания основных средств массовой информации», — добавил он.
Андреа Фридман, генеральный директор Еврейской федерации Оттавы, добавила: «Единственный способ заставить эти ядовитые идеологии заползти обратно под скалу, из которой они выскользнули, — это для всех канадцев решительно и недвусмысленно отвергнуть и осудить эти символы ненависти. Пагубная природа антисемитизма заключается в том, что он трансформируется и становится удобным крючком для всевозможных недовольств, реальных или воображаемых».
Центр друзей Симона Визенталя (FSWC) также осудил использование нацистских изображений в Оттаве, отметив, что знак с желтой звездой Давида и нацистским флагом выделяется среди других флагов и знаков, которые несут демонстранты.
«Свастике, желтой звезде или любому нацистскому символу абсолютно не место на протестах в Оттаве или где-либо в Канаде. Это бессовестно и оскорбляет память каждого мужчины, женщины и ребенка, погибших во время Холокоста», — сказал Майкл Левитт, президент и главный исполнительный директор FSWC.
«Позорно, что в 2022 году мы все еще видим эти мерзкие символы ненависти и геноцида, не принимая во внимание их влияние на наше общество, особенно на население, пережившее Холокост, которое испытало невыносимую боль», — добавил он.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что правительство Дании объявило о инициативе по борьбе с антисемитизмом.
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