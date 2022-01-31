Еврейские группы в Канаде возмущены использованием нацистской символики на протестах

Еврейские группы в Канаде в воскресенье выразили возмущение после протеста дальнобойщиков в Оттаве против политики правительства в отношении COVID-19 с использованием нацистской символики.

Об этом сообщает Israel National News.

Свастики и другие символы ненависти демонстрировались в рамках акций протеста канадского «Конвоя свободы» против требований о вакцинации в Оттаве.

В протестах приняли участие ряд групп, сравнивающих мандаты на вакцинацию с фашизмом и демонстрирующие канадские, а иногда и американские флаги вверх ногами.

Шимон Коффлер Фогель, генеральный директор Центра по делам Израиля и евреев (CIJA), заявил в ответ: «Спустя двадцать четыре часа после Международного дня памяти жертв Холокоста и Национального дня памяти о нападении на мечеть Квебека и действиях против исламофобии, нацистские флаги развеваются публично, в Канаде, на Парламентском холме. Это должно быть ужасающим для всех канадцев».

«За редким исключением, эти тревожные события ускользнули от внимания основных средств массовой информации», — добавил он.

Андреа Фридман, генеральный директор Еврейской федерации Оттавы, добавила: «Единственный способ заставить эти ядовитые идеологии заползти обратно под скалу, из которой они выскользнули, — это для всех канадцев решительно и недвусмысленно отвергнуть и осудить эти символы ненависти. Пагубная природа антисемитизма заключается в том, что он трансформируется и становится удобным крючком для всевозможных недовольств, реальных или воображаемых».

«Хотя мы обеспокоены небольшой группой агитаторов, демонстрирующих свастику, мы огорчены тем, что другие протестующие позволили этому продолжаться. Молчание хороших людей — необходимый предшественник зла», — добавила она.

Центр друзей Симона Визенталя (FSWC) также осудил использование нацистских изображений в Оттаве, отметив, что знак с желтой звездой Давида и нацистским флагом выделяется среди других флагов и знаков, которые несут демонстранты.

«Свастике, желтой звезде или любому нацистскому символу абсолютно не место на протестах в Оттаве или где-либо в Канаде. Это бессовестно и оскорбляет память каждого мужчины, женщины и ребенка, погибших во время Холокоста», — сказал Майкл Левитт, президент и главный исполнительный директор FSWC.

«Позорно, что в 2022 году мы все еще видим эти мерзкие символы ненависти и геноцида, не принимая во внимание их влияние на наше общество, особенно на население, пережившее Холокост, которое испытало невыносимую боль», — добавил он.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что правительство Дании объявило о инициативе по борьбе с антисемитизмом.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.