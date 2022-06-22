Еврейские лидеры Огайо раскритиковали освобождение человека, обвиняемого в антисемитских угрозах

Лидеры еврейской общины Колумбуса, штат Огайо, в ярости после того, как судья освободил из-под абсолютного домашнего ареста отстраненного члена Национальной гвардии штата Огайо, обвиненного в антисемитских террористических угрозах.
Об этом сообщает Israel National News.
Ранее стало известно, что суд постановил, что 24-летнему Томасу Девелину будет разрешено покинуть свой дом и идти на работу.
В судебных документах говорится, что Девелин, который в то время работал охранником в Columbus Torah Academy, 11 марта опубликовал селфи с полуавтоматическим пистолетом в социальной сети Discord. Он также написал такие заявления, как: «Я учусь в еврейской школе и собираюсь сделать это проблемой для всех» и «Игровая площадка вот-вот превратится в ситуацию самообороны».
В судебных документах также говорилось, что Девелин писал, что хотел застрелить родителей, приехавших забрать своих детей.
В марте ему было предъявлено обвинение в антисемитских угрозах в Интернете, в том числе в угрозах расстрелять студентов в Columbus Torah Academy.
«Меня беспокоит, что, если он действительно что-то сделает? Кого мне винить? Куда мне идти? Мы кричим во все горло», — сказал Маркович.
Маркович выразил возмущение модифицированным домашним арестом Девелина, позволяющим ему идти на работу из-за опасностей, которые он представляет для общества.
«Непостижимо, что судья позволил этому человеку покинуть свой дом, потому что он считает, что имеет право работать до суда».
Курсор писал ранее, что шведскому имаму предъявлено обвинение в подстрекательстве к евреям.