Еврейские лидеры Огайо раскритиковали освобождение человека, обвиняемого в антисемитских угрозах

«Это потрясающе. Совершенно непостижимо поверить, что мы оказались в такой ситуации в этом сообществе», — сказал президент и главный исполнительный директор Jewish-Columbus Джоэл Маркович после того, как суд постановил, что 24-летнему Томасу Девелину будет разрешено покинуть свой дом.

Лидеры еврейской общины Колумбуса, штат Огайо, в ярости после того, как судья освободил из-под абсолютного домашнего ареста отстраненного члена Национальной гвардии штата Огайо, обвиненного в антисемитских террористических угрозах.

Об этом сообщает Israel National News.

Ранее стало известно, что суд постановил, что 24-летнему Томасу Девелину будет разрешено покинуть свой дом и идти на работу.

В судебных документах говорится, что Девелин, который в то время работал охранником в Columbus Torah Academy, 11 марта опубликовал селфи с полуавтоматическим пистолетом в социальной сети Discord. Он также написал такие заявления, как: «Я учусь в еврейской школе и собираюсь сделать это проблемой для всех» и «Игровая площадка вот-вот превратится в ситуацию самообороны».

В судебных документах также говорилось, что Девелин писал, что хотел застрелить родителей, приехавших забрать своих детей.

В марте ему было предъявлено обвинение в антисемитских угрозах в Интернете, в том числе в угрозах расстрелять студентов в Columbus Torah Academy.

«Меня беспокоит, что, если он действительно что-то сделает? Кого мне винить? Куда мне идти? Мы кричим во все горло», — сказал Маркович.

Маркович выразил возмущение модифицированным домашним арестом Девелина, позволяющим ему идти на работу из-за опасностей, которые он представляет для общества.

«Непостижимо, что судья позволил этому человеку покинуть свой дом, потому что он считает, что имеет право работать до суда».