Полиция Нью-Йорка сообщает о всплеске антисемитских инцидентов

08:24, Сегодня
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Полиция Нью-Йорка фото
Фото: depositphotos.com

Ранее в этом месяце в отчете Антидиффамационной лиги говорилось, что количество преступлений на почве антисемитизма увеличилось на 196% с 2020 по 2021 год.

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD), зафиксировал всплеск антисемитских преступлений в городе за последнюю неделю.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Первый инцидент за последнюю неделю произошел в среду, когда преступник, напавший на еврея в предыдущем месяце, был арестован детективами Целевой группы по преступлениям на почве ненависти. Задержание произошло в пределах 70-го участка полиции Нью-Йорка.

Подозреваемый во втором антисемитском преступлении по состоянию на вечер пятницы все еще находится на свободе.

Виновник второго инцидента«разыскивается за поджог синагоги Братства», — написала полиция Нью-Йорка в Твиттере. Синагога расположена на улице Грамерси-Парк в районе Манхэттен.

По сообщениям полиции Нью-Йорка, преступник также бросил зажженные предметы через ворота синагоги.

Ранее в этом месяце в отчете Антидиффамационной лиги говорилось, что количество преступлений на почве антисемитизма увеличилось на 196% с 2020 по 2021 год. Они заявили, что на евреев приходится «40% преступлений на почве ненависти». В отчете также говорится, что самый большой всплеск антисемитизма произошел во время операции «Страж стен».

Курсор писал ранее, что шведскому имаму предъявлено обвинение в подстрекательстве к евреям.

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Автор материала:
Кати Адхам
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