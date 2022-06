Полиция Нью-Йорка сообщает о всплеске антисемитских инцидентов

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD), зафиксировал всплеск антисемитских преступлений в городе за последнюю неделю.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Первый инцидент за последнюю неделю произошел в среду, когда преступник, напавший на еврея в предыдущем месяце, был арестован детективами Целевой группы по преступлениям на почве ненависти. Задержание произошло в пределах 70-го участка полиции Нью-Йорка.

Подозреваемый во втором антисемитском преступлении по состоянию на вечер пятницы все еще находится на свободе.

Виновник второго инцидента«разыскивается за поджог синагоги Братства», — написала полиция Нью-Йорка в Твиттере. Синагога расположена на улице Грамерси-Парк в районе Манхэттен.

**WANTED**- Arson, May 19th

The pictured perpetrator is wanted for an Arson occurring at the Brotherhood Synagogue, located at 28 Gramercy Park South. Items were lit on fire and thrown through the Synagogue’s metal gate. Contact Crimestoppers at 1 800 577-TIPS, @NYPDTips pic.twitter.com/rs0I8SqwRT

— NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) June 16, 2022