Еврейские лидеры США бьют тревогу из-за нового правительства Израиля — отчет

Несколько еврейских лидеров США предупредили во время встречи с израильскими официальными лицами, что некоторые действия нового правительства Нетаниягу могут серьезно помешать поддержке Израиля.

Несколько еврейских лидеров США во время встречи с израильскими официальными лицами в начале этого месяца предупредили, что расистские и экстремистские действия нового израильского правительства могут серьезно подорвать поддержку Израиля среди евреев в США. Об этом заявили шесть источников, присутствовавших на встрече в посольстве Израиля в Вашингтон, сказал Барак Равид из Axios, сообщает INN.

На встрече 7 декабря присутствовали представители нескольких основных американских еврейских организаций, которые составляют костяк произраильской общины в США. Представители еврейских организаций были приглашены на встречу с главой бюро МИД Израиля по делам диаспоры Шули Давидовичем, которая, согласно источникам, попросила выслушать их мысли о политической ситуации в Израиле.

Источники, присутствовавшие на встрече, сообщили, что атмосфера была очень сложной, и почти все участники выразили обеспокоенность по поводу политики нового правительства Израиля.

Одна группа опасений была связана с религиозным плюрализмом и возможными изменениями в израильском «Законе о возвращении» и законе об обращении в евреи, которые могут негативно повлиять на еврейскую общину США.

Еврейские лидеры также выразили обеспокоенность по поводу партнеров по коалиции назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу Итамара Бен-Гвира, Бецалеля Смотрича и Ави Маоза, сообщили источники, присутствовавшие на встрече.

Участники встречи отметили, что несколько еврейских представителей заявили, что политика, которая является расистской, враждебной как реформаторским, так и консервативным евреям и наносит ущерб правам ЛГБТК+, может повредить пожертвованиям Израилю от еврейской общины США.

Некоторые из участников встречи также предупредили о сценарии демонстраций американских евреев перед посольством Израиля в Вашингтоне против нового правительства или его частей, согласно четырем источникам, которые присутствовали на встрече или были проинформированы о ней.

«Во время встречи люди даже сказали, что могут отправить сотни людей на самолетах в Израиль, чтобы провести демонстрацию в Иерусалиме», — сказал один из источников.

Общий посыл встречи заключался в том, что ожидаемая политика нового израильского правительства может значительно затруднить работу еврейских организаций США по мобилизации поддержки Израиля.

Израильские официальные лица, присутствовавшие на встрече, были ошеломлены услышанным и попытались успокоить представителей еврейских организаций, призвав их занять выжидательную позицию и подчеркнув, что они сообщат свои взгляды новому израильскому правительству, два Об этом сообщили источники, присутствовавшие на встрече.

Два представителя МИД сообщили, что вскоре после встречи Давидович проинформировал посла Израиля в США Майка Герцога и всех генеральных консулов ​​Израиля в США, которые присутствовали на конференции в посольстве. Давидович сказала им, что очень встревожена встречей с еврейскими организациями.

При этом в МИД отказались от комментариев.

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