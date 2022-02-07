Еврейские организации протестуют против Олимпийских игр в Пекине

Когда до Олимпийских игр в Пекине оставалось всего три недели, Миша Ушаков и Падма Вангьял приковали себя цепями к входу в штаб-квартиру страхового гиганта Allianz в столице Германии. У них было два требования: чтобы Allianz «отказалась от спонсорства игр в Китае и прокомментировала нарушения прав человека китайским правительством».

Об этом сообщает Israel National News.

Однако их протест не тронул Allianz. Но после того, как в прошлую пятницу открылись зимние Олимпийские игры в Пекине, они и другие протестующие вернутся, на этот раз у знаменитых Бранденбургских ворот.

Они также планируют «гуманистическую» эстафету огня в 15 городах Германии, чтобы отметить начало Олимпийских игр, которые они называют «играми геноцида».

«В Германии вас как еврея всегда считают, так называемым, экспертом по геноциду», — сказал Ушаков. «Когда мы начали эту кампанию, мы надеялись, что, поскольку евреи говорят о геноциде, а некоторые из нас являются потомками переживших Холокост, мы получим больше внимания. Я называю это дезинтеграцией нарратива: люди в Германии всегда будут видеть во мне жертву, а если будут, то я буду говорить о том, чего они не хотят слышать».

Группа Ушакова далеко не одинока. В Лондоне еврейские группы присоединятся к демонстрации на площади Пикадилли. В других городах демонстрации пройдут у посольств и консульств Китая.

С 2015 года Китай расправляется с уйгурским населением — тюркским мусульманским меньшинством, проживающим в западном Синьцзяне, — помещая их в так называемые лагеря перевоспитания, которые можно увидеть на спутниковых фотографиях. СМИ рассказывают о жестокости полиции и военных, сексуальных преступлениях и принудительной стерилизации. Члены уйгурской диаспоры были отрезаны от своих семей в Китае в течение многих лет, даже десятилетий, а некоторых, как сообщается, заставляли шпионить в пользу Китая под угрозой причинения вреда их родственникам.

В 2019 году Пентагон сообщил, что с 2015 года по меньшей мере один миллион человек из общей численности уйгурского населения в 10 миллионов человек был арестован и отправлен в лагеря.

США, Великобритания, Канада и Австралия проводят дипломатический бойкот игр.

Мемориальный музей Холокоста в США опубликовал информацию о преследовании на своем веб-сайте, и крупные еврейские организации США, такие как Американский еврейский комитет и Антидиффамационная лига, высказались по этому поводу.

«Людей преследуют за такие вещи, как ношение бороды или молитвенных шалей, это вещи, которые еврейская община слишком хорошо знает», — сказала 42-летняя Серена Оберштейн, исполнительный директор Jewish World Watch, калифорнийской организации, созданной для повышения осведомленности о геноциде. Прошлой осенью они провели акцию протеста у китайского консульства в годовщину погрома евреев в Германии во время Хрустальной ночи 1938 года.

Оберштейн помогла сформировать межконфессиональную «Берлинско-Пекинскую коалицию», которая проводит параллель между Олимпийскими играми в Китае сегодня и теми, что проводились в нацистской Германии в 1936 году.

«Нацистская партия использовала берлинские игры для укрепления своей репутации в мире. Два года спустя наступила Хрустальная ночь. Сегодня мы знаем, что делают авторитарные режимы, которые систематически преследуют людей, когда они строят концлагеря, гетто и исправительно-трудовые лагеря», — сказала она.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал полное расписание олимпийских игра-2022.

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