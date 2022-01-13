Еврейский бизнесмен предложил купить и взорвать орла с нацистской символикой

Еврейский бизнесмен предложил купить 800-фунтовый герб с изображением орла и свастики с бывшего нацистского корабля, который стоит на складе в Уругвае, и взорвать его на «тысячу осколков».

В 2006 году частная экспедиция обнаружила нацистскую свастику высотой 6 футов и герб с орлом. Они были прикреплены к передней части нацистского военного корабля «Адмирал Граф Шпее», который был затоплен британскими кораблями в гавани Монтевидео в декабре 1939 года.

Об этом сообщает Israel National News.

После восстановления орла ненадолго показали публике в Монтевидео, что вызвало споры.

Германия раскритиковала демонстрацию «нацистской атрибутики», и орла переместили на военно-морской склад. Ее чуть не выставили на аукцион, но глава Уругвайского еврейского комитета и другие возражали, мотивируя это тем, что она может оказаться не в тех руках. Сообщается, что его предложили израильскому музею Холокоста Яд ва-Шем, но тот его отверг.

В 2019 году уругвайский суд постановил , что правительство должно выставить герб на аукцион, а вырученные средства должны пойти инвесторам, стоящим за командой, которая его вернула. В прошлых сообщениях утверждалось, что покупатели выставляли предложения на десятки миллионов долларов.

64-летний аргентинский еврейский бизнесмен Даниэль Силеки, который сейчас живет в Уругвае, рассказал местному новостному сайту, что хочет купить орла, а затем уничтожить его, чтобы он не попал в руки неонацистов.

«Как только он окажется в моем распоряжении, я тут же разнесу его на тысячу кусочков», — сказал он. «Каждый кусок, который получится в результате взрыва, будет превращен в пыль… Ничего не останется».

С тех пор немецкие официальные лица изменили свою позицию, заявив, что они разрешат выставку орла в образовательном музейном контексте. В июле Центр Симона Визенталя выступил с заявлением, в котором призвал Уругвай выставить герб в музее, а не продавать его на открытом рынке.

«Курсор» ранее сообщал о том, что в антикварной лавке в Тель-Авиве продаются нацистские реликвии времён Второй мировой войны.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.