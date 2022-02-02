Еврокомиссия хочет объявить ядерную и газовую энергетику экологически чистой

Предложение Европейской комиссии направлено на то, чтобы обозначить ядерную и газовую энергетику как устойчивые. Критики называют этот шаг «зеленым отмыванием» и говорят, что он может поставить под угрозу стремление ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году.

По данным Европейской комиссии, одной из мер по устранению экологической угрозы от промышленности и энергетики, принимаемых в действие, является так называемая таксономия — «система классификации, устанавливающая список экологически устойчивых видов экономической деятельности».

Эту таксономию можно охарактеризовать как свод правил ЕС по «зеленым» инвестициям, призванный помочь континенту стать климатически нейтральным к 2050 году.

Критики говорят, что цель климатической нейтральности может оказаться под угрозой, поскольку Европейская комиссия (исполнительный орган ЕС) стремится дать ядерной энергии и природному газу, ископаемому топливу, «зеленый статус» в рамках этой таксономии.

Газовые установки могут считаться экологически чистыми только в том случае, если газ поступает из возобновляемых источников, таких как биомасса или водород, произведенный с использованием возобновляемых источников энергии. Но в подавляющем большинстве случаев газ добывается из недр Земли, исчерпывая запасы.

Атомные электростанции, в свою очередь, будут считаться экологически чистыми, если на специально оборудованных площадках можно безопасно утилизировать радиоактивные отходы. Но до сих пор во всем мире не введено в эксплуатацию ни одного постоянного места захоронения.

Экологические организации, безусловно, относятся к этому критически. Европейская сеть действий по изменению климата написала, что Комиссия ЕС «приносит в жертву научную целостность таксономии на алтарь ископаемого газа и ядерных лобби» и не может «переориентировать финансовые потоки на действительно благоприятные для климата инвестиции».

Активисты-экологи говорят, что это может поставить под угрозу цель ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Израиль присоединится к виртуальному региональному саммиту по изменению климата.

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