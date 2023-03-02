Еврокомиссия хочет «перевести Европу с мирного времени на военное» — Spiegel

Война в Украине заставила многие страны обратить внимание на свою обороноспособность. И некоторые начали наращивать производство оборонной промышленности.

Особую необходимость в развитии оборонного комплекса испытывает Европа, так как ситуация с вторжением российской армии на территорию независимой Украины вызывает у многих опасения касательно вероятности расширения военных действий на территории других европейских государств, в том числе стран-союзников НАТО. В связи с этим, Еврокомиссия планирует перевести Европу на военный лад.

Подробнее об этом информирует немецкое издание Spiegel.

Сообщается, что Еврокомиссия якобы планирует перевести Европу на военный лад, используя трехэтапный план. В соответствии с этим документом, который якобы был разослан послам стран-членов ЕС, первый шаг заключается в увеличении поставок боеприпасов Украине.

Второй этап предполагает совместные закупки оружия европейскими странами с целью «размещения крупного заказа и отправки четкого сигнала отрасли о спросе». Как результат, планируется утроить производство артиллерийских снарядов.

Однако, следует отметить, что информация о таком плане не подтверждена официальными источниками. Более того, планирование перевода Европы на военный лад является весьма сомнительным и противоречит основным принципам Европейского Союза. ЕС создан для содействия миру и сотрудничеству между странами-членами, а не для наращивания военных мощностей.

Ранее «Курсор» информировал, что в Европе предупредили о проблемах с пассажирским транспортом. Людей предупредили, что следует заранее узнавать касательно наличия того или иного рейса, так как официальные источники могут не обновить эту информацию.

Напоминаем, что ученые предупредили о катастрофической засухе в Европе. Эксперты Института геодезии Технического университета в Австрии предупредили, что Европа находится на грани катастрофической засухи. По их словам, дело даже не в изменении климата и снижении количества осадков, а в том, что запасы подземных вод истощаются. Хотя последнее тесно связано с климатическими изменениями.