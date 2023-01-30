Ученые предупредили о катастрофической засухе в Европе

Эксперты Института геодезии Технического университета в Австрии предупредили, что Европа находится на грани катастрофической засухи. По их словам, дело даже не в изменении климата и снижении количества осадков, а в том, что запасы подземных вод истощаются. Хотя последнее тесно связано с климатическими изменениями.

Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ученые объяснили, что аномально жаркое лето 2018-2019 годов спровоцировало резкое падение уровня поверхностных вод, который так и не восстановился из-за сильной жары на континенте в последние годы.

Специалисты Института геодезии выяснили, что потенциально катастрофическая засуха уже наносит серьезный ущерб природе, негативно влияет на сельское хозяйство и вызывает нехватку энергии в Европе.

Ученые также говорят о том, что на сегодня множество водных видов потеряли среду обитания или вымерли, также возникало большое количество массовых лесных и травяных пожаров. Кроме того, сухая почва вызвала много проблем для сельскохозяйственной отрасли, а также стала причиной внезапных наводнений. Помимо этого в Европе обострилась нехватка энергии, так как без достаточного количества охлаждающей воды атомные электростанции в регионе с трудом могут вырабатывать достаточно электроэнергии, осложнена работа и гидроэлектростанций.

Доктор Торстен Майер-Гюр отметил, что европейским лидерам срочно нужно принимать меры для комплексного решения проблемы, иначе Европа может столкнуться с нехваткой воды. Прежде всего необходимо иметь возможность документировать продолжающуюся засуху с использованием данных и иметь для этого непрерывные спутниковые миссии в космосе, резюмировал ученый.

«Курсор» писал ранее, что на Европу в 2022 году обрушилась аномальная жара, которая привела к серьезным последствиям, в частности к масштабным лесным пожарам. Согласно данным, пожар уничтожил уже 662,8 тыс. га.

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