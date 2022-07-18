Еврокомиссия: Почти половине территории ЕС грозит засуха

Согласно отчету, дефицит влаги и температурный стресс приводят к более низким урожаям, чем прогнозировалось ранее, что уже является негативным фактором для зерновых и многих других культур.

В Европейском Союзе 46% территории находится под угрозой засухи, а 11% уже страдают от дефицита влаги в почве. Это следует из отчета Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии.

«Изменение климата увеличивает риск сильных засух и лесных пожаров во всем мире. Объединенный исследовательский центр ставит науку и технологии на службу мониторинга изменения климата. Благодаря этому отчету мы лучше понимаем ситуацию, чтобы защитить наши леса, посевы и воды», — сказала Мария Габриэль, комиссар ЕК по исследованиям.

Последствия засухи, вероятно, отразятся на сельском хозяйстве Испании, Италии, Португалии, Румынии и Франции. В определенной степени июльские погодные условия нанесут ущерб сельхозпроизводителям Венгрии, Германии, Польши, Словении и Хорватии.

В Италии в пяти регионах объявлена сильная засуха, а в нескольких муниципалитетах введены ограничения на подачу воды из-за ее нехватки. Аналогичные меры по охране водных ресурсов были приняты во Франции.

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