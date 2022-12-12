Европарламент приостановил упрощение визового режима с Катаром и Кувейтом

Президент Европейского парламента Роберта Метсола распорядилась вернуть в профильный комитет доклад об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом в связи с коррупционным скандалом.

Об этом она заявила в понедельник, 12 декабря, во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге, сообщает Европейская правда.

«Сегодня я должна была объявить о начале дебатов по переговорному мандату относительно доклада об упрощенном визовом режиме с Катаром и Кувейтом. В свете расследований этот доклад должен быть возвращен в комитет», — заявила Метсола.

По ее словам, «это еще не конец, и мы продолжим вместе с другими институтами ЕС способствовать расследованию столько, сколько потребуется».

Как сообщал Курсор, на днях федеральная прокуратура Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли (группа социал-демократов, Греция), задержав ее в рамках расследования коррупции в интересах Катара. Отмечается, что Кайли подозревается в коррупции и задержана с поличным. Уголовное дело может быть связано с чемпионатом мира по футболу, проходящем в Катаре.

Как сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии, федеральная судебная полиция провела 16 обысков по 14 разным адресам в нескольких муниципалитетах Брюсселя в рамках «расследования предполагаемых действий преступной организации, коррупции и отмывания денег». Было изъято 600 тысяч евро наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.

В частности, ранее был допрошен помощник Кайли, которого полиция называет «F.G». В прошлом он работал на итальянского депутата Европарламента Пьера Антонио Панцери и активно участвует в некоммерческой организации «Борьба с безнаказанностью», в офисе которой был проведен обыск. В доме самого Панцери было изъято почти 500 тыс евро наличными.

Двое других арестованных — лоббист, имя которого не называется, и профсоюзный деятель Лука Висентини. Последний в прошлом месяце был избран генеральным секретарем Международной конфедерации профсоюзов, насчитывающей 200 миллионов членов по всему миру.

Ранее Курсор писал о том, что израильтянин молдавского происхождения Илан Шор попал под санкции Великобритании за коррупцию.