Израильтянин молдавского происхождения попал под санкции Великобритании за коррупцию

Илан Шор причастен к краже миллиарда долларов из Банка Молдовы. Он также возглавляет популистскую, дружественную россии партию.

Израильтянин молдавского происхождения Илан Шор попал под санкции Великобритании за коррупцию.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Великобритании.

Отмечается, что олигархи Илан Шор и Владимир Плахотнюк бежали из Молдовы в 2019 году после того, как были уличены в банковском мошенничестве на 1 млрд долларов, а также других незаконных схемах. В данный момент Шор проживает в Израиле.

Тем временем власти Молдовы утверждают, что оба причастны к краже одного миллиарда долларов из Банка Молдовы в 2014 году. В то время эта сумма была эквивалентна примерно одной восьмой годового ВВП одной из беднейших стран Европы.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилицэ приветствовала действия Великобритании, заявив, что «круг коррупционеров и воров в стране сужается».

«Мы полны решимости обеспечить все условия для проведения расследований в отношении коррумпированных политиков», — заявила она, добавив, что хочет, чтобы Молдова «стала страной, где европейские ценности и стандарты являются реальностью, а не далекой мечтой».

Издание уточняет, что Шор — бизнесмен, родившийся в Израиле, где он находится в изгнании с 2019 года. Он также возглавляет популистскую, дружественную россии партию «Шор», которая в последние месяцы организовала массовые акции протеста в столице Молдовы Кишиневе против прозападного правительства.

Шора также обвиняют в совершении коррупционных действий в процессе получения должности председателя Банка Молдовы в 2014 году. А недавно он был включен в санкционный список Госдепартамента США за то, что работает в интересах россии и подрывает заявку Молдовы на вступление в Европейский Союз.

Как сообщал Курсор, министр иностранных дел Великобритании обрушился с критикой на Иран.

Также Курсор информировал о том, что в Молдове прокомментировал падение ракеты возле границы с Украиной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!