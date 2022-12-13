Европарламент уволил Еву Кайли с должности вице-президента из-за коррупционного скандала

Кайли фигурирует по делу, связанному с проведением в Катаре чемпионата мира по футболу.

Европейский парламент во вторник, 13 декабря, принял решение уволить с должности вице-президента Еву Кайли, представляющую греческую социал-демократическую партию PASOK.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Кайли фигурирует по делу, связанному с проведением в Катаре чемпионата мира по футболу. 44-летняя бывшая ведущая телевизионных новостей была в составе делегации, которая посетила Катар на этапе подготовки к Мундиалю и пришла к положительному выводу о соблюдении азиатской страной прав рабочих на объектах предстоящего турнира.

Теперь Ева Кайли находится в тюрьме в Брюсселе, а ее адвокат настаивает, что она невиновна и «не имеет ничего общего с катарскими взятками».

Как сообщал Курсор, на днях Федеральная прокуратура Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли (группа социал-демократов, Греция), задержав ее в рамках расследования коррупции в интересах Катара.

Кайли подозревается в коррупции и задержана с поличным. Уголовное дело может быть связано с чемпионатом мира по футболу, проходящем в Катаре.

Как сообщили в федеральной прокуратуре Бельгии, федеральная судебная полиция провела 16 обысков по 14 разным адресам в нескольких муниципалитетах Брюсселя в рамках «расследования предполагаемых действий преступной организации, коррупции и отмывания денег». Было изъято 600 тысяч евро наличными, а также компьютеры и мобильные телефоны.

Также Курсор информировал о том, что президент Европейского парламента Роберта Метсола распорядилась вернуть в профильный комитет доклад об упрощении визового режима с Катаром и Кувейтом в связи с коррупционным скандалом. Об этом она заявила в понедельник, 12 декабря, во время выступления перед депутатами Европарламента в Страсбурге.

«Сегодня я должна была объявить о начале дебатов по переговорному мандату относительно доклада об упрощенном визовом режиме с Катаром и Кувейтом. В свете расследований этот доклад должен быть возвращен в комитет», — заявила Метсола.