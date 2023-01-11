Финские ученые определили самую умную породу собак

В исследовании участвовали неагрессивные собаки в возрасте 1-8 лет.

Финские ученые провели эксперименты с участием тысячи собак 13 пород. Лучше всего с когнитивными и поведенческими тестами справились бельгийские овчарки малинуа.

Об эттом пишет The Telegraph.

Среди заданий — распознавание жестов людей, преодоление препятствий, решение пространственных задач и тестов на независимость.

Малинуа в ходе тестов набрали 35 баллов из 39, потеснив с первого места бордер-колли. Их долго считали самыми умными собаками в мире. Теперь они заняли второе место с 26 баллами, третье место у немецких овчарок— 25 баллов.

Популярные золотистые ретриверы и лабрадоры заняли 13-е и девятое места. Они отлично справились с заданиями на понимание человеческих жестов, но показали низкие результаты в остальных.

В исследовании участвовали неагрессивные собаки в возрасте 1-8 лет. Их тестировали с 2016-го по 2022-й год.

«Курсор» писал ранее, что ученые в рамках нового исследования установили, что владельцы собак, которые много гуляют, имеют хорошее самочувствие в сравнении с теми, у кого нет домашних любимцев.