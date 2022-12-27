Как собаки влияют на здоровье своих хозяев

Неужели собака – не только лучший друг человека, но и своего рода врач?

Ученые в рамках нового исследования установили, что владельцы собак, которые много гуляют, имеют хорошее самочувствие в сравнении с теми, у кого нет домашних любимцев.

Об этом сообщает MDPI.

По словам многих владельцев собак и кошек, 4-лапые дарят им радостные эмоции и удовольствие от жизни, а также улучшают физическое и психическое здоровье. Однако подтверждают ли это научные данные?

Специалисты в рамках исследования проводили интервью с участниками из штата Алабамы на протяжении 8 лет. Опрашиваемые рассказали, как они коммуницируют со своими животными, о своем здоровье и физической активности.

Оказалось, что питомцы влияют на то, как себя чувствуют пожилые люди. Любопытно, что лучшее здоровье зафиксировали у тех людей, которые живут с собаками, а не с кошками или вовсе без животных.

Проведенное исследование имеет уникальный характер, потому что в его рамках впервые проанализировали потенциальные преимущества владения домашними животными в долгосрочной выборке пожилых людей, которую сбалансировали по критериям пола, расы и географического расположения. В будущем планируется расширения географической зоны эксперимента, чтобы получить более точные результаты.

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«Курсор» сообщал о месте, где впервые на Земле были одомашнены кошки. Оказалось, что люди начали контактировать с дикими кошками примерно 12 тысяч лет назад в период развития земледелия, потому что 4-лапые помогали фермерам избавляться от грызунов.

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