Физики обнаружили необычную аномалию, которая может перевернуть мир науки

Странный разрыв между теоретическими предсказаниями и экспериментальными результатами в крупном исследовательском проекте нейтрино может быть признаком неуловимого «стерильного» нейтрино — частицы настолько бесшумной, что ее можно обнаружить только по тишине, которую она оставляет после себя.

Это не первый раз, когда наблюдают аномалию, добавляя к предыдущим экспериментальным данным намеки на что-то странное в мире нейтринных исследований. На этот раз он был обнаружен в ходе Баксанского эксперимента по стерильным переходам (BEST).

Новое исследование было опубликовано в журналах Physics Review Letters и Physical Review C.

Недвусмысленное свидетельство существования гипотетического стерильного нейтрино могло бы предоставить физикам надежного кандидата на роль загадочного источника темной материи во Вселенной. С другой стороны, все может просто сводиться к проблеме в моделях, используемых для описания причудливого поведения нейтрино старой школы.

«Результаты очень захватывающие. Это определенно подтверждает аномалию, которую мы видели в предыдущих экспериментах. Но что это означает, не очевидно. Сейчас есть противоречивые результаты о стерильных нейтрино. Если результаты показывают, что фундаментальная ядерная или атомная физика неправильно понимается, это тоже было бы очень интересно», — говорит физик Лос-Аламосской национальной лаборатории Стив Эллиотт.

Несмотря на то, что нейтрино входят в число самых распространенных частиц во Вселенной, ее, как известно, трудно поймать. Когда у вас почти нет массы, нет электрического заряда и вы даете знать о своем присутствии только благодаря слабому ядерному взаимодействию, легко беспрепятственно проскользнуть даже через самые плотные материалы.

Призрачное движение нейтрино — не единственное его интересное качество. Квантовая волна каждой частицы трансформируется по мере того, как она движется вперед, колеблясь между характерными «следами», которые перекликаются с их отрицательно заряженными собратьями-частицами — электроном, мюоном и тау.

По словам ученых, если это действительно признак стерильного нейтрино, то можно было бы, наконец, получить доказательства того, что вещество существует в огромных количествах, но создает лишь гравитационную ямку в пространстве.

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