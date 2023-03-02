Иранские военные корабли уже в Бразилии: в МИД Израиля выпустили важное заявление

Иранские военные корабли IRIS Makran и IRIS Dena прибыли в порт Бразилии утром в воскресенье, несмотря на давление со стороны США.

Два иранских военных корабля пришвартовались в Рио-де-Жанейро в воскресенье после того, как правительство Бразилии дало разрешение, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов.

В заявлении администрации порта Рио-де-Жанейро говорится, что военные корабли IRIS Makran и IRIS Dena прибыли в воскресенье утром.

Министерство иностранных дел Израиля выпустило заявление после того, как правительство Бразилии разрешило судам пришвартоваться в своем порту. «Израиль расценивает стыковку иранских военных кораблей в Бразилии несколько дней назад как опасное и прискорбное событие», — говорится в заявлении МИД.

«Эти корабли являются частью ВМС Ирана, которые тесно сотрудничают и синхронизируют свои действия с ВМС Иранской революционной гвардии, признанной террористической организацией», — говорится в заявлении.

МИД призвал Бразилию не предоставлять никаких «призов» враждебному государству, «несущему ответственность за многочисленные нарушения прав человека в отношении собственных граждан, совершение терактов по всему миру и распространение оружия террористическим организациям по всему Ближнему Востоку».

В заявлении делается вывод: «Иранский режим совершил десятки террористических нападений на корабли, поставив под угрозу свободу судоходства на море. Два нападения произошли в последние недели. Настало время последовать шагам, предпринятым ЕС, США, Канадой, Австралией, Японией и многими другими странами, которые выделяют иранский режим как то, чем он является на самом деле: террористической организацией. Еще не поздно приказать кораблям покинуть порт».

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