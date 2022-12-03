Формула-1 отменила Гран-при 2023 года в Китае

В этом году опять отменяется проведение Гран-при Китая. Эту информацию Формула-1 пояснила жестким локдауном и коронавирусными ограничениями в стране.

Формула-1 подтвердила, что Гран-при в 2023 году не будет проводиться в Китае из-за политики нулевого ковида в стране.

Об этом сообщает Independent.

Гонка в Шанхае не проводится с 2019 года из-за жесткой позиции страны в отношении блокировок по Covid-19. Эти ограничения сейчас являются основной причиной протестов по всей стране.

В прошлом году Формула-1 продлила контракт до 2025 года, и Гран-при был добавлен в календарь на 2023 год на 14-16 апреля. Однако теперь он вновь не состоится, гонка отменяется уже четвертый год подряд.

Рассматриваются альтернативные варианты места проведения гонки в середине апреля. В настоящее время эти вопросы обсуждаются между промоутерами гонок и Формулой-1.

В заявлении Формулы-1 говорится: «Формула-1 может подтвердить, что после диалога с промоутером и соответствующими органами, Гран-при Китая 2023 года не состоится из-за продолжающихся трудностей, связанных с ситуацией с COVID-19. Формула-1 оценивает альтернативные варианты замены места в календаре 2023 года и предоставит обновленную информацию об этом в надлежащее время».

Впервые гонки на Шанхайской международной трассе Формула-1 провела в 2004 году.

Сезон 2023 года, включающий новую гонку в Лас-Вегасе, стартует 5 марта в Бахрейне.

Ранее Курсор писал, что Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при россии.