Формула-1 разорвала контракт на проведение Гран-при России

Формула 1 официально объявила о разрыве соглашения с промоутерами Гран При России, таким образом подтвердив, что в грядущем сезоне чемпионата сочинский этап не состоится.

Формула-1 расторгла контракт с Гран-при России после вторжения страны в Украину, заявив в четверг, что у России «не будет гонок» в будущем.

F1 уже отменила гонку этого года, которую планировалось провести в Сочи 25 сентября. Но после дальнейших обсуждений на этой неделе F1 пошла еще дальше и расторгла контракт, действовавший до 2025 года.

«Формула-1 может подтвердить, что расторгла контракт с Гран-при России, — говорится в заявлении F1. — У России не будет гонки в будущем».

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель и несколько других гонщиков заявили на прошлой неделе, что не участвовали бы в гонках в России, даже если бы Формула-1 решила поехать туда.

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместно отстранили российские команды от участия в международных футбольных соревнованиях, поскольку мировой спорт закрыл двери для России после вторжения в Украину.

Кроме того, клубы из Российской Федерации, а также национальная команда страны не смогут участвовать в международных баскетбольных турнирах. ФИБА проводит матчи Кубка мира, Евробаскет.

Также Курсор писал, что финал Лиги чемпионов перенесли из Санкт-Петербурга в Париж из-за вторжения РФ в Украину.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.