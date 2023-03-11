Фото слона с деформированной спиной вызвало резонанс в сети

Фотография слона, набирающая популярность в социальных сетях, показывает, какой ужасный вред могут нанести этим существам туристические поездки. Фотографию опубликовал в Instagram Фонд друзей дикой природы в Таиланде (WFFT). На снимке изображена Пай Линь, 71-летняя слониха, чей позвоночник изуродован после 25 лет работы в сфере туризма. Она была вынуждена перевозить до шести туристов одновременно.

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«На этой фотографии видно, что позвоночник Пай Лини, который должен был бы быть округлым и приподнятым, прогнулся и просел из-за тяжелого веса повторяющейся работы, — написала группа. — Это постоянное давление на тела слонов может повредить ткани и кости их спины, вызывая необратимые физические повреждения их позвоночника».

WFFT также поделились фотографией Бун Чуи, еще одного слона, чей позвоночник был деформирован туристическими поездками. «Бун Чуи — еще один из спасенных WFFT слонов, у которого также повреждена спина после десятилетий напряженной работы», — сообщили в группе спасения дикой природы.

С момента публикации пост WFFT набрал более 20 000 лайков. В разделе комментариев несколько пользователей поблагодарили организацию за распространение информации, а другие призвали прекратить туристические поездки.

«Спасибо за то, что эта история распространилась по всему миру, надеюсь, люди поймут, почему это жестоко, и не будут кататься на слонах или способствовать какой-либо жестокости», — написал один из пользователей. «Абсолютно ужасно и все для развлечения людей. Эти бедные существа, которые делят нашу планету, и все же должны быть на побегушках у людей. Это более чем грустно и жестоко и просто должно прекратиться», — прокомментировал другой.

Третий пользователь сказал: «Мы не имеем права использовать животных для развлечения… слоны — дикие социальные животные, которые имеют право быть свободными со своими семьями». Четвертый просто добавил: «Ужасно… сердце обливается кровью».

Между тем, говоря с CNN, группа сказала, что, поскольку катание на слонах является популярным туристическим занятием в странах Юго-Восточной Азии, они проводят десятилетия своей жизни, перевозя туристов на чугунном сиденье, которое привязано к их спине веревками и одеялами. Вес этих сидений и пассажиров может необратимо прогнуть спину животного. Как Пай Линь, так и Бун Чуи до сих пор носят шрамы от точек давления сидений на спины, сообщила группа изданию.

«Важно понимать, что слонов, в отличие от лошадей, разводят не для того, чтобы на них ездили. Они не одомашнены, взяты из дикой природы и содержатся в ужасных условиях», — сказал Эдвин Вик, директор и основатель WFFT.

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