Франция передаст Украине 12 САУ Caesar, изначально предназначенных для Дании – СМИ

Франция и Дания договариваются о передаче самоходных гаубиц Caesar Украине. Партия из 12 машин якобы может в ближайшее время поступить в артиллерийские подразделения ВСУ.

Французские представители ведут переговоры о передаче Украине минимум 6 единиц. Рассматривается возможность отправки 12 самоходных гаубиц Caesar, первоначально предназначенных для Дании.

Об этом 2 октября сообщает Reuters.

Франция и Дания долго вели переговоры о сделке. В настоящее время соглашение находится на стадии технического обсуждения. Сообщается, что достигнуто соглашение между политическими лидерами всех трех вовлеченных стран.

Дополнительные гаубицы для Украины поступят из 19 гаубиц Caesar 8×8 , первоначально заказанных Данией в 2017 и 2019 годах. Неясно, какая сторона будет финансировать передачу.

Гаубицы, являющиеся предметом обсуждения, все еще находятся в процессе технической проверки или еще должны соответствовать спецификациям, изначально установленным датской армией. Говорят, что Украина готова взять эти системы и использовать их «как есть».

Стоит отметить, что Франция уже сняла со склада своей армии 18 «Цезарей» и отправила их в Украину. После их поставки Украина запросила закупку еще 15 единиц. До передачи французская армия имела в своем распоряжении 76 гаубиц.

Основное отличие гаубиц французской армии от гаубиц, предназначенных для Дании, заключается в том, что датские системы более эффективны благодаря шасси с колесной формулой 8х8, а не 6х6, что позволяет им нести в два раза больше снарядов. Датские Caesars могут хранить 36 снарядов, а также вспомогательное вооружение, средства радиоэлектронного противодействия и мякину. Они также имеют лучшую броню.

Ранее «Курсор» сообщал, что немецкие власти заявили о готовности передать украинской армии системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Конкретные сроки поступления техники названы не были.