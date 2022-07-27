Стало известно, когда Германия передаст ВСУ свои комплексы ПВО

Германия обещает в ближайшее время отправить украинской армии системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, которые сейчас на завершающей стадии производства.

Украина получает военную помощь от многих стран, в том числе от Германии. В ближайшее время, в точнее в конце лета-начале сентября 2022 года, ВСУ могут поставить немецкие системы ПВО.

Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По его словам, комплексы IRIS-T SLM находятся на завершающей стадии производства. Они должны быть отправлены изначально другой стране, поэтому с ней пришлось договариваться, чтобы системы пошли в Украину.

«Курсор» писал ранее, что по словам Джо Байдена, США собирается предоставить украинской армии современную зенитно-ракетную систему, а также дополнительную артиллерийскую поддержку, чтобы помочь стране защититься от вторжения российских военных.

Еще мы писали, что премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия передала Украине советскую систему ПВО С-300. Члены НАТО Болгария, Словакия и Греция имеют С-300, которые могут запускать ракеты на сотни километров и сбивать крылатые ракеты, а также боевые самолеты.

Напомним, что корпус морской пехоты Соединенных Штатов Америки провел серию успешных испытаний своей системы средства поражения средней дальности MRIC (Medium-Range Intercept Capability) с компонентами израильской противоракетной обороны «Железный купол».