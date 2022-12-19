Франция раскритиковала Израиль за депортацию палестинца, пытавшегося убить главного раввина

Министерство внутренних дел Израиля сообщило, что в Израиль депортировал французско-палестинского адвоката Салаха Хамури, которого обвиняют в нарушениях безопасности.

Французско-палестинский адвокат Салах Хамури обвиняется в многочисленных правонарушениях, таких как членство в НФОП и попытка убить бывшего главного раввина Овадии Йосефа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

МИД Франции осудило его депортацию и заявило, что французское правительство активно стремилось защитить его права и неоднократно контактировало с израильскими властями.

«Мы осуждаем противоречащее закону решение израильских властей депортировать Салаха Хамури во Францию», — говорится в заявлении министерства.

Член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ахмед Мадждалани назвал депортацию незаконной.

«Он не совершал никакого преступления, чтобы его депортировали с его родины и выслали в другую страну, где он находился в течение короткого периода времени, даже если он имеет гражданство этой страны», — сказал Мадждалани.

В заявлении МВД говорится, что Хамури препроводили в аэропорт, где он сел на рейс во Францию. Министерство сделало это после того, как 1 декабря аннулировало его вид на жительство в восточном Иерусалиме, после того как Израиль арестовал его и 7 марта поместил под административный арест без предъявления обвинений.

Хамури, житель Восточного Иерусалима, рожденный от отца-палестинца и матери-француженки, юрист и исследователь, работающий в Ассоциации поддержки заключенных и защиты прав человека Аддамир, одной из шести палестинских НПО, объявленных Израилем террористическими организациями . Его также обвиняют в том, что он является членом Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), который также признан террористической группировкой.

Еще в 2005 году Хамури был арестован по обвинению в заговоре с целью убийства тогдашнего главного сефардского раввина Овадии Йосефа. Однако он был освобожден в 2011 году в рамках обмена пленными с ХАМАСом на освобождение солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита. С тех пор его несколько раз арестовывали по разным причинам.

Бывший министр внутренних дел Арье Дери, который также возглавляет партию ШАС, духовным лидером которой был Овадия Йосеф, неоднократно угрожал аннулированием вида на жительство в Иерусалиме и депортацией.

Ранее Курсор писал, что Израиль депортирует палестинца, планировавшего убить главного раввина ШАС. Израиль объявил, что лишил палестинца права на жительство в Иерусалиме и планирует депортировать его во Францию, заявив, что этот человек является активистом террористической организации.