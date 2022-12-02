Израиль депортирует палестинца, планировавшего убить главного раввина ШАС

Израиль объявил, что лишил палестинца права на жительство в Иерусалиме и планирует депортировать его во Францию, заявив, что этот человек является активистом террористической организации.

Салах Хаммури с марта содержится под стражей в административном порядке. Министр внутренних дел Айелет Шакед заявила, что после истечения срока содержания под стражей Хаммури в эти выходные он будет депортирован во Францию ​​как можно быстрее. Хаммури всю жизнь проживает в Иерусалиме, но имеет французское гражданство.

«Мы должны бороться с терроризмом всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Недопустимо, чтобы такие террористы, как Хаммури, получали статус в Израиле», — сказала Шакед.

Израиль заявляет, что Хаммури является членом Народного фронта освобождения Палестины, группы, которую Израиль и США считают террористической организацией. Он работал юристом в Adameer, правозащитной группе, помогающей палестинским заключенным, которую Израиль запретил из-за предполагаемых связей с НФОП.

Он провел семь лет в тюрьме после того, как в 2005 году был осужден за заговор с целью убийства раввина Овадии Йосефа, в то время бывшего главного раввина и духовного лидера ультраортодоксальной партии ШАС. Хаммури был освобожден в 2011 году в результате обмена заключенными с базирующейся в Газе террористической группировкой ХАМАС за освобождение захваченного солдата ЦАХАЛа Гилада Шалита. Он не был осужден в ходе последнего судебного разбирательства против него.

Решение Шакед грозило спровоцировать дипломатическую ссору с Францией, которая выступала против депортации. Израиль заявил, что Хаммури использовал свое место жительства в Иерусалиме для продолжения «своей враждебной, серьезной и важной деятельности». В прошлом году Шакед аннулировал его право на жительство в Иерусалиме, заявив о «нарушении верности», а в начале этого года он был помещен под административный арест на основании секретных доказательств, которые ему не разрешили увидеть.

На этой неделе БАГАЦ расчистил путь для депортации после того, как отклонил апелляцию израильской правозащитной группы HaMoked против приказа о лишении его вида на жительство.

Адвокат HaMoked Дэни Шенхар назвал лишение его вида на жительство «решительной мерой, нарушающей основное право человека жить на своей родине».

«Как представитель коренного населения Иерусалима, Хаммури не обязан лояльности государству Израиль. Тот факт, что это решение было принято во многом на основе секретных доказательств, только усугубляет несправедливость», — заявил Шенхар.

«Франция очень внимательно и на самом высоком уровне следит за ситуацией с Салахом Хаммури. Он должен иметь возможность вести нормальную жизнь в Иерусалиме, где он родился и живет, а его жена и дети должны иметь возможность путешествовать туда, чтобы вернуться с ним», — говорится в заявлении МИД Франции.

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