Французская пара судится с популярной соцсетью из-за самоубийства дочки

TikTok обвиняют в отсутствии цензуры контента и использовании алгоритма, который предлагает видео пользователям.

Родители 15-летней Мари, которая в 2021 году в Касси покончила с собой, обвиняют китайскую социальную сеть TikTok в смерти своей дочери. Это первое подобное дело во Франции.

Об этом сообщает TF1.

В судебной жалобе говорится о "подстрекательстве и пропаганде или рекламе средств совершения самоубийства". В частности, истцы обвиняют соцсеть в отсутствии цензуры контента и использовании алгоритма, который предлагает видео пользователям.

Как рассказали в издании, Мари транслировала видео, в которых упоминала о самоубийстве, и получала соответствующий контент.

"Но эти видео не подвергались цензуре со стороны платформы, они транслировались на широкую аудиторию, поэтому TikTok был виновен в распространении этого контента", - утверждает мама погибшей.

Как известно, Уголовный кодекс Франции запрещает пропаганду или рекламу средств самоубийства. Однако, по словам экспертов, во Франции виртуальные платформы имеют статус хостов, а следовательно, не несут ответственности за комментарии и действия, совершенные в результате просмотра контента.

Как сообщал Курсор, в июне 16-летняя девочка во Франции умерла после того, как приняла участие в вирусной «Игре с шарфами» в TikTok. Этот челлендж унес жизни многих людей в прошлом году.

Кристи Чибале Доминик Глейор Гейл, уроженка Конго, была дома, когда она попробовала опасную игру, в ходе которой нужно завязывать шарф на шее, и затем сделать резкое движение, чтобы его распутать. Если неправильно сыграть в игру, этот челлендж может ограничивать приток кислорода к мозгу, вызывая судороги, серьезные травмы и, в некоторых случаях, смерть.

Также Курсор писал о том, что в TikTok распространяются жуткие видео с умершими детьми, которые "рассказывают" о своей смерти.