G7 и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть

G7 и Австралия согласовали потолок цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть. По словам главы Еврокомиссии, ограничение могут со временем изменить для «реагирования на развитие рынка».

Об этом сообщает Минфин США.

Соглашение будет действовать на территории стран ЕС, G7 и Австралии. Официально публикация называется «Ограничение доходов *кремля и стабилизация глобального энергоснабжения за счет ограничения цен на российскую нефть».

«По соглашению 27 государств-членов Европейского союза (ЕС), членов Большой семерки (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) и Австралии (совместно именуемые “Коалиция ограничения цен”) устанавливают верхний предел цен на морскую сырую нефть российского происхождения в размере 60 долларов за баррель», — говорится в сообщении.

Покупателям из коалиции будет нельзя финансировать и страховать нефтепродукты из рф, которые продаются по цене выше указанного «потолка». Ограничения начинают действовать полностью с 5 февраля 2023 года.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!