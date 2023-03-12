«Газпром» создает свою чвк для участия в войне с Украиной — чешские СМИ

Предполагается, что новые чвк смогут стать противовесом стремительно набирающей популярность чвк «вагнер» и нейтрализуют растущее влияние евгения пригожина*. Это доказательство не только полной милитаризации российской федерации, не собирающейся прекращать войну в Украине, но и предвестник неизбежной борьбы за власть между разными «башнями кремля» в условиях назревающей нестабильности внутри страны.

Подробнее об этом пишет чешское издание Aktuální zprávy.

Издание отмечает, что растущая популярность путинского бывшего «повара» пригожина в последнее время обеспокоила российского президента, побудив его дать неофициальное указание ограничить поставки оружия «вагнеровцам». Эта акция привела к значительным потерям в их рядах в конце февраля во время боев под Бахмутом. По данным западной разведки, пригожин потерял около 20-30 тысяч наемников, треть из которых погибли в последние месяцы.

Также отмечается, что пригожин имел неосторожность заявить, что в чвк «вагнера» в ближайшее время произойдут изменения: бойцов будут набирать в разных регионах страны, и в будущем эта чвк станет не только лучшей в мире армией, которая сможет успешно защищать государство, но и армия с идеологией «борьбы за справедливость», подобная Корпусу стражей исламской революции в Иране. Именно поэтому кремль дал указание российским госкомпаниям и корпорациям создать собственные чвк, способные нейтрализовать вызов пригожина.

Создание чвк на базе российских компаний, по оценке издания, ярко характеризует российскую федерацию как террористическое государство, уничтожившее свою регулярную армию и в качестве компенсации вербующее наемников. Чвк не обязаны соблюдать законы войны и могут вести боевые действия запрещенными и преступными методами.

Ранее «Курсор» информировал, что в российских школах создают отряды «вагнерят».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!