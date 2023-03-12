В российских школах создают отряды «вагнерят» — ISW

Главарь «вагнера» евгений пригожин всячески хочет усилить свое влияние внутри российской федерации. А потому его руки начали тянуться к растущему поколению — детям и подросткам, — которые смогут в будущем стать приверженцами личности пригожина.

Подробнее об этом информирует Институт по изучению войны ISW.

Сообщается, что чвк «вагнер» в последнее время расширяет свои рекрутинговые центры по всей российской федерации, в том числе в школах и детско-юношеских спортивных клубах различных регионов страны.

Российское минобороны также проводит профориентационные уроки для детей с участием сотрудников «вагнера», где они рассказывают «героические истории» и рекламируют молодежную группу «Маленький вагнер» и летний лагерь в Крыму.

Ранее «Курсор» информировал, что евгений пригожин, глава российской группы наемников «вагнер» заявил, что министр обороны россии и начальник генерального штаба страны лишают «вагнеровцев» боеприпасов, и обвинил их в попытке уничтожить группу вагнера.

Напоминаем, что завербованный чвк «вагнер» сбежал из фронта и хочет вернуться в тюрьму. С изданием связался Игорь Матюхин, который ранее отбывал срок за кражу (журналисты не уточнили, по какой именно статье и к какому сроку приговорили мужчину). По его словам, к нему в колонию в Красноярском крае на вертолёте прибыл лично пригожин.