Гендиректор Pfizer во второй раз за два месяца получил положительный результат на COVID-19

Альберт Бурла, главный исполнительный директор Pfizer, снова сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Это произошло во второй раз за последние два месяца.

Глава корпорации сказал, что он «чувствует себя хорошо, у него нет симптомов».

Об этом 25 сентября сообщило Reuters.

Альберт Бурла, глава компании, создавшей одну из наиболее широко используемых вакцин против коронавируса, сам оказался подвержен заболеванию. Еще в августе он начал курс перорального противовирусного лечения COVID-19 компании Paxlovid. Это противовирусный препарат, используемый для лечения людей из групп высокого риска, таких как пожилые пациенты.

Руководитель компании получил четыре дозы вакцины, которую его же организация разработала вместе со своим немецким партнером BioNTech. Он упустил новую бивалентную бустерную дозу из-за заражения этой болезнью в последние месяцы.

«У меня еще не было новой бивалентной бустера, так как я следовал рекомендациям Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), поэтому пришлось ждать три месяца», – отметил Бурла.

Эксперты Moderna и команда Pfizer и BioNTech разработали новые так называемые бивалентные дозы предназначены для борьбы с подвариантами BA.5 и BA.4 Omicron. Эти виды составляют 84,8% и 1,8%, соответственно, всех циркулирующих вариантов в Соединенных Штатах. В августе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило Pfizer и Moderna использовать обновленные бустерные прививки, нацеленные на доминирующие подварианты BA.4 и BA.5 Omicron.

Ранее «Курсор» сообщал о результатах исследований относительно успешности лечения пациентов из групп риска COVID-19 противовирусным препаратом «Паксловид». Наблюдения специалистов показали соответствующее снижение риска смерти от осложнений вируса на 81% и снижение госпитализаций на 73%.