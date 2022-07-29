Генерал КСИР: Иран научился создавать катера-невидимки

Контр-адмирал Тангсири заявил, что в Иране на этапе строительства находится судно, которое «отличается чисто угловатой формой, выглядит более скрытным, чем предыдущие типы, и может быть ракетным катером».

Во время фестиваля «Малек Аштар», проходившего в Бандар-Аббасе, провинция Хормозган, контр-адмирал Тангсири заявил, что использование отечественных технических ноу-хау и продукции иранских ученых позволило оснастить недавно выпущенные скоростные катера стелс-системами, позволяющими избегать радаров.

По словам адмирала, военно-морские силы КСИР оснащены боевыми средствами для противостояния внешним угрозам, начиная от танков-амфибий и заканчивая беспилотниками.

«Согласно спутниковым снимкам, в Иране было замечено новое строящееся судно», — говорится в статье. «Неопознанный катамаран отличается чисто угловатой формой, выглядит более скрытным, чем предыдущие типы, и может быть ракетным катером».

ВМС КСИР стремятся к установлению последовательного сотрудничества и взаимодействия с другими частями вооруженных сил Ирана, военными организациями и министерством обороны.

Напомним, что иранские беспилотники, которые, возможно, уже получила россия, были созданы на основе израильской и американских разработок. Сообщается, что партия иранских дронов была доставлена Каспийским морем в рф. В скором времени они будут переправлены в Украину через Астрахань и Волгоград.

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