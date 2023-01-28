Генерал США приказал подчиненным готовиться к войне с Китаем ‒ СМИ

Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Минихан отправил своим подчиненным служебную записку с предупреждением, что уже через два года может начаться война между США и Китаем.

Об этом сообщает NBC News.

«Я надеюсь, что я ошибаюсь. Мое чутье подсказывает мне, что мы будем воевать в 2025 году», ‒ сказано в записке.

Известно, что командование воздушной мобильности, отвечающее за транспортировку и дозаправку, насчитывает около 50 тысяч военнослужащих и примерно 500 самолетов. В записке, содержание которой передали журналисты, Минихан пишет, что в США и Тайване в 2024 году запланированы выборы президентов.

Пока Вашингтон будет «отвлекаться», лидер Китая Си Цзиньпин получит шанс атаковать Тайвань. Генерал пишет, что в рамках этого нужно подготовить укрепленную, интегрированную и маневренную Объединенную маневренную группу Объединенных сил, которая будет готова «сражаться и побеждать внутри первой островной цепи».

Адресатами записки стали все командиры авиационных крыльев Командования воздушной мобильности и другие оперативные командующие ВВС. Минихан приказал им доложить обо всех основных усилиях по подготовке к битве с Китаем до 28 февраля.

Летчикам, умеющим использовать оружие, был отдан приказ тренироваться и выстрелить «обойму в 7-метровую мишень с полным пониманием того, что неоправданная летальность имеет наибольшее значение».

«Цельтесь в голову», ‒ сказано в письме.

Минихан также призвал военных быть готовыми к войне и в несколько других аспектах. Он упомянул о своем подчиняющемся ему личном составе, которому рекомендуется «подумать о своих личных делах» и более агрессивно относиться к тренировкам.

«Курсор» сообщал, что США предупредили Китай на счет помощи *россии в войне против Украины.

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