США предупредили Китай на счет помощи россии в войне против Украины

Американские власти выяснили, что китайские компании предоставляют россии нелетальное оружие, которое россияне применяют на фронте в Украине.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственный источник.

Сообщается, что США выразили правительству КНР обеспокоенность из-за того, что россия получает нелетальную военную помощь и экономическую поддержку китайских компаний.

По словам источника, в белом доме считают, что оказываемая помощь — «очень сокращенная версия от изначального плана Китая, в рамках которого предусматривалась продажу смертоносного оружия для войны против Украины».

В Белом доме отметили, что Америка направила предупреждение Китаю о последствиях, если КНР решит передать кремлю летальное оружие, которое потом будут использовать в войне против Украины.

Отмечается, что государственный секретарь США Энтони Блинкен вскоре посетит Китай.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!