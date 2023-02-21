Генсек НАТО: путин намекнул, что готовится к большой войне

В Альянсе не видят признаков того, что путин готовится к завершению войны против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил свое мнение по поводу выступления президента *российской федерации владимира путина во время послания Федеральному собранию.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина«.

Столтенберг заявил, что в НАТО не видят признаков того, что путин готовится к завершению войны против Украины. Напротив, он отметил, что россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном.

«Год спустя (после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину 24 февраля 2022 года) мы не видим никаких признаков, что президент путин готовится к миру – наоборот. Сегодня он дал четко понять, что он готовится к еще большей войне. россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном», — сказал он.

Генсек НАТО подчеркнул, что альянс и его партнеры продолжают предоставлять поддержку Украине и поставлять ей тяжелое современное вооружение, «постоянно консультируясь с Украиной, что им нужно». Однако главная задача НАТО – предотвратить распространение конфликта за пределы Украины.

Столтенберг отметил, что НАТО активизировал свои планы обороны и увеличил количество подразделений в восточной части альянса после начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину в 2022 году. Он подчеркнул, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину и обеспечивать надежное сдерживание и оборону всей территории альянса.

Столтенберг также отметил, что встреча с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой была символом солидарности между НАТО, ЕС и Украиной.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!