Пригожин заявил, что чвк «вагнер» якобы убила 110 тысяч украинских военных

Глава *чвк «вагнер» евгений пригожин заявил, что его наёмники якобы убили на войне в Украине 110 тысяч бойцов ВСУ.

Об этом сообщила его пресс-служба.

У «повара путина» спросили, соответствует ли действительности информация правительства США, что с начала войны в Украине в рядах чвк «вагнер» погибло примерно 30 тысяч наёмников. Также адресат вопроса попросил уточнить, сколько было расстреляно или забито кувалдой за измену и дезертирство.

По словам пригожина, у человека, обратившегося к нему с вопросом, неверная информация.

«Я думаю, что около 100-110 тысяч, но у вас неверная формулировка. Они погибли не в рядах чвк «вагнер», а погибли, попадая на боевые порядки чвк «вагнер». И все это военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с чвк «Вагнер», – ответил он.

То есть, сторонник путина утверждает, что его наёмники якобы ликвидировали примерно 110 тысяч украинских защитников. Также он добавил, что его преступная организация не расстреливает и не забивает кувалдой военнопленных.

«Однако, дорогая Екатерина (имя человека, задавшего вопрос – прим.ред.), если вы в составе дружной компании из правительства США прибудете к нам, то возможно, мы подумаем, каким образом использовать кувалду», – добавил он.

Ранее пригожин заявил, что завербованные заключенные гибнут даже во время учений.

Также «Курсор» сообщал, что пригожин резко негативно высказался о перспективах россии в войне против Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!