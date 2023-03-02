Генштаб ВСУ сделал заявление об «украинской ДРГ» в брянской области рф

В четверг, 2 марта, по сообщению российских властей и пропагандистских СМИ, украинские диверсанты вторглись в брянскую область рф.

В заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины было подчеркнуто, что украинские военные не ведут боевых действий за пределами своей страны. Тем не менее, в последние дни произошли некоторые события на территории российской федерации*, которые в Генштабе были названы актом сопротивления местного населения террористическому режиму, установленному путиным.

Подробнее об этом информирует Обозреватель.

Военные представители заявили, что украинские вооруженные силы будут защищать свою страну и ее народ от любых возможных угроз и агрессии, при этом придерживаясь международного права и принципов мирного сосуществования.

Согласно информации, предоставленной Генштабом, любые происшествия на территории Российской Федерации не зависят от действий Вооруженных сил Украины. Более того, было подчеркнуто, что заявления кремлевских СМИ о наличии «украинской диверсионной группы» в Брянской области не соответствуют действительности и имеют целью провокацию и манипуляцию общественным мнением. Руководство Украины осуждает подобные действия и выражает свою готовность к дальнейшему диалогу и мирному урегулированию конфликта в соответствии с международными стандартами.

«Все происходящее на россии – это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на брянщине являются дерзкой московской провокацией», – отметили в Генштабе ВСУ.

Также, представитель Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что данные события являются провокацией. Чиновник ответил, что таким образом российские власти хотят оправдать затянувшуюся войну в Украине. Однако при этом, Подоляк подчеркнул, что властям следует «боятся своих партизанов».

Ранее «Курсор» информировал, что журналистка «Первого канала» не сдержала усмешку при сообщении о действии украинской ДРГ в брянской области рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!