Журналистка «Первого канала» не сдержала усмешку при сообщении о действии украинской ДРГ в брянской области рф

В четверг, 2 марта, в сети появилось сообщение о том, что украинская ДРГ прорвала границу с брянской областью россии. В чем цель нападение — неизвестно.

Пропагандистские СМИ российской федерации* сообщили о том, что «украинские националисты» захватили заложников в приграничных селах брянской области.

Об этом информирует ряд российских СМИ, в том числе агентство ТАСС.

Глава брянской области, александр богомаз, сообщил, что были зафиксированы случаи проникновения украинских диверсантов в приграничный район брянской области. Согласно последним данным, они ворвались в два села, Любечане и Сушаны, и на месте идет бой. В ФСБ подтвердили, что операция по уничтожению проникших нарушителей государственной границы находится в процессе в приграничном районе.

Однако, сами пропагандисты не совсем верят в свои же слова. К примеру, журналистка «Первого канала», когда рассказывала об инциденте, то не смогла сдержать ухмылку.

Важно отметить, что ряд СМИ сообщают, что из-за сложившейся ситуации президент российской федерации владимир путин планирует провести экстренное заседание совбеза рф. Сообщается, что заседание пройдет в ближайшие часы.

Ранее «Курсор» информировал, что российские СМИ информируют о диверсантах, которые взяли заложников в брянской области рф. Сообщается, что в брянскую область «зашли две украинских ДРГ общей численностью в 40 человек, которые взяли в заложники местных жителей». Оба села, в которых якобы обнаружили ДРГ, находятся прямо на границе с Украиной. Между ними 20 минут на машине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!