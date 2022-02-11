Германия снимет строгие ковидные ограничения

Власти страны считают, что страна приближается к пику пандемии и потому готовы существенно ослабить карантинные ограничения, введение из-за распространения ковида.

Германия приближается к пику пандемии коронавируса, констатируют власти страны. В связи с этим правительство заявило о готовности уже со следующей недели снять ряд ограничений.

Об отмене ограничений заявил канцлер Олаф Шольц, передает ZDF.

Он отметил, что первые шаги по ослаблению карантина будут сделаны в ближайшие дни, а с началом весны правительство собирается постепенно снимать и другие антиковидные меры.

Шольц подчеркнул, что система здравоохранения пока выдерживает кризис, несмотря на большую нагрузку на врачей и персонал клиник. Таким образом, говорит канцлер, примененные ограничения сработали.

Канцлер также призвал население активнее вакцинироваться.

Несмотря на то, что официально перечня ограничений, которые будут сняты. нет, СМИ уже растиражировали радостные новости: уже с середины февраля жители и гости страны смогут чувствовать себя свободнее в общественных местах, а с весны будут упразднены и другие ограничения. Их точный список обещают озвучить в ближайшее время.

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