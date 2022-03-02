Герцог отправился с официальным визитом на Кипр

Президент Ицхак Герцог прибыл сегодня в Республику Кипр с официальным визитом по приглашению президента Никоса Анастасиадеса.

После приземления президент Герцог отправился в Президентский дворец в Никосии, где был принят президентом Никосом Анастасиадисом на государственной церемонии. Затем два президента провели дипломатическую встречу тет-а-тет, после чего провели расширенную двустороннюю встречу с участием обеих делегаций.

После встречи президент Герцог и президент Анастасиадис выступили с заявлениями. Позже в тот же день президент Анастасиадис наградил президента Герцога высшей наградой — Большим орденом Макариоса III, как выражение крепкой дружбы между Кипром и Израилем.

«Спасибо, мой дорогой друг, президент Анастасиадис. Рад снова вас видеть», — начал Герцог.

«Прежде чем углубиться в двусторонние вопросы, я хочу коснуться ситуации в Украине. Я хотел бы сказать несколько слов о событии, которое произошло вчера. Одна из величайших трагедий, постигших еврейский народ, произошла в Бабьем Яру, в 1941 г. В течение трех дней еврейская община Киева и его окрестностей была отправлена в Бабий Яр и расстреляна.

«В октябре прошлого года вместе с Президентом Украины Зеленским и Президентом Германии Штайнмайером я открыл специальный мемориальный комплекс, где люди узнают об этой трагедии и жестоких, ужасающих обстоятельствах Бабьего Яра».

«Еще в начале 1960-х русский народный поэт Евгений Евтушенко опубликовал стихотворение о Бабьем Яру, которое сообщило миру о трагедии. До этого оно было полностью скрыто. На этой неделе я получил от человека, пережившего Холокост, книгу, подписанную Евтушенко с этим историческим стихотворением».

«Внезапно Бабий Яр подвергся ракетному обстрелу. Мы выражаем огромную боль и страдание по поводу того, что там происходит».

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