Герцог воздержался от критики России во время встречи с греческими лидерами

Поездка Герцога в Афины предваряет визит в Анкару в следующем месяце с целью вывести отношения из глубокой заморозки.

Президент Ицхак Герцог отказался прямо осуждать Россию за ее вторжение в Украину во время государственного визита в Грецию в четверг.

Встречаясь с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, Герцог сказал, что молится за мирное разрешение конфликта.

«Сегодня утром я испытываю сильную печаль, опасаясь гуманитарной трагедии и, не дай Бог, причинения вреда невинным гражданам, — сказал Херцог, — и я молюсь, как и многие во всем мире, чтобы в этом конфликте между Россией и Украиной вернулся мир».

Герцог подтвердил поддержку Израилем «территориальной целостности Украины» и призвал израильских граждан «немедленно вернуться в Израиль прямо сейчас через сухопутные переходы».

Он также пообещал «заботиться о судьбе еврейской общины в Украине» и предложить «все возможное гуманитарное сотрудничество» правительству Украины».

«Мы призываем соответствующие стороны решить конфликт», — добавил он во время отдельной встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотаки.

Ранее Курсор писал, что украинские военные остановили превосходящие силы оккупанта на рубеже реки Тетерев.

Кроме того, Курсор сообщал, что украинские военные попали в стоянку самолетов в Ростовской области.

Еще напомним, что под Гостомелем сожгли колонну российской военной техники.

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