Гидроэнергетический проект стоимостью 4 миллиарда долларов способен спровоцировать климатический кризис

Плотина на Ниле «Возрождение» может навредить всей северной части Африки и Средиземноморью. Недостаточное количество осадков или продолжительная засуха усиливает напряженность в отношениях между Египтом, Суданом и Эфиопией.

В течение многих лет страны были вовлечены в ожесточенный спор из-за плотины на Ниле, которую Аддис-Абеба заполняла, не заключая обязывающего соглашения с обеими государствами нижнего течения.

Об этом сообщает 16 октября TRT World.

Соседи Эфиопии до сих пор использовали дипломатию для урегулирования трехстороннего водного спора без прорыва, но эксперты говорят, что существующие риски могут усугубиться, если произойдет серьезный климатический кризис, подобный тем, которые обрушился на Пакистан, Западную Европу и Северную Америку в этом году.

«Проблема будет связана с сезонами засухи, которые, как ожидается, наступят через пару лет», — сказал Халил Аль Анани, старший научный сотрудник Арабского центра в Вашингтоне, округ Колумбия.

Анани отметил, что и Каир, и Хартум «в значительной степени зависят от Нила в плане получения большей части пресной воды, и без обязывающего соглашения с Эфиопией об эксплуатации ГЭРБ (Великой Эфиопской плотины Возрождения) могут возникнуть конфликты.

GERD, гидроэнергетический проект стоимостью 4 миллиарда долларов и с оценочной мощностью более 6000 мегаватт, имеет решающее значение для экономического развития Эфиопии. Плотина строится с 2011 года на Голубом Ниле — самом значительном притоке реки Нил в стране — и Аддис-Абеба начала заполнять водохранилище за плотиной два года назад.

В августе Эфиопия завершила третий этап заполнения водохранилища. Местные чиновники заявили, что плотина предотвращает отложение осадков и «уменьшит количество богатств и человеческих жизней, потерянных в странах, расположенных ниже по течению, из-за наводнений».

Ранее «Курсор» сообщает, что изменение климата уничтожит основные сельхозресурсы человечества, за исключением одного.