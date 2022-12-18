Появилось обращение Зеленского, которое не захотела показывать ФИФА перед финалом ЧМ-2022

Появилось видео с общением президента Украины Владимира Зеленского, которое не захотела показывать Международная федерация футбола (ФИФА) перед финалом чемпионата мира в Катаре 18 декабря.

В обращении Зеленский говорит, что Чемпионат мира показывает, что разные страны и народы могут решать, кто из них сильнее в честной игре на зеленом поле, а не на поле битвы.

«Мы предложили миру Формулу мира, абсолютно честную. Мы ее предложили, потому что в войне не бывает чемпионов, ничьей быть не может. Итак, я объявляю об инициативе созыва Глобального саммита Формулы мира – этой зимой. Саммита для объединения всех народов мира вокруг идеи глобального мира», — сказал украинский президент.

По его словам, «трибуны стадионов пустеют после матча, а после войны города остаются пустыми».

«Поэтому войны должны потерпеть крах, а мир должен стать чемпионом, как это здесь сейчас – в Катаре. Чемпионат мира, а не мировая война. Это возможно. Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира», — сказал Зеленский.

Как сообщал Курсор, Украину в войне с россией* не интересует ни москва, ни санкт-петербург. В первую очередь, политика и тактика Киева рассчитаны на возвращение украинских территорий. Об этом в интервью французским телеканалам TF1 и LCI заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, на вопрос журналиста о том, когда могут возобновиться переговоры с россией, если сравнивать Вторую мировую войну, когда советские войска в 1945 году дошли до Берлина, глава украинского государства сказал, что «нас не интересует москва, нас не интересует санкт-петербург».

«Нас не заинтересуют чужие земли. Нас не интересует жизнь российской федерации. Нас интересует только наша земля. И мы хотим ее деоккупировать. Вот и все. Говорить с россией надо, с той россией, которая готова уважать нас. Которая готова разговаривать не оружием, а словами. Которая готова нам отдать по тому или иному пути наши законные территории согласно международному праву. Вот с такой россией можно будет говорить. Но не с нацистской», — заявил Зеленский.

Ранее Курсор информировал о том, что, по словам Зеленского, владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!