Глава Минобороны США: Китай становится все более агрессивным

Отношения между Китаем и Соединенными Штатами в последние месяцы были напряженными, поскольку две крупнейшие экономики мира конфликтовали из-за всего, от Тайваня и ситуации с правами человека в Китае до его военной деятельности в Южно-Китайском море.

Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы справиться с напряженностью в отношениях с Китаем и предотвратить конфликт, даже несмотря на то, что Пекин становится все более агрессивным в азиатском регионе, в том числе вблизи Тайваня, заявил в субботу министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

На встрече между Остином и министром обороны Китая Вэй Фэнхэ обе стороны подтвердили, что хотят лучше управлять своими отношениями, хотя не было никаких признаков какого-либо прорыва в урегулировании разногласий.

Остин сказал, что Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать своих союзников, включая Тайвань.

«Это особенно важно, поскольку КНР использует более принудительный и агрессивный подход к своим территориальным претензиям», — сказал он.

Китай считает самоуправляемый Тайвань своей собственностью и пообещал захватить его силой в случае необходимости.

Остин сказал, что наблюдается «тревожный» рост числа небезопасных и непрофессиональных столкновений китайских самолетов и судов с самолетами и судами других стран.

Министерство иностранных дел Тайваня в пятницу поблагодарило Соединенные Штаты за поддержку и осудило «абсурдные» претензии Китая на суверенитет.

«Тайвань никогда не находился под юрисдикцией китайского правительства, и народ Тайваня не поддастся на угрозы применения силы со стороны китайского правительства», — заявила пресс-секретарь министерства Джоанн Оу.

Остин сказал, что политика Соединенных Штатов в отношении Тайваня заключается в том, чтобы оставаться противником любых односторонних изменений статус-кво.

«Наша политика не изменилась. Но, к сожалению, это не относится к КНР», — сказал Остин.

Однако он добавил: «Мы сделаем все возможное, чтобы ответственно справиться с этой напряженностью, предотвратить конфликт и добиться мира и процветания».

В прошлом месяце Байден заявил, что Соединенные Штаты вмешаются в военные действия, если Китай нападет на Тайвань, хотя с тех пор администрация пояснила, что политика США в этом вопросе не изменилась.

Курсор писал ранее, что Китай начнет поиск подходящих для жизни планет. В надежде на то, что эти потенциальные «Земли 2.0» могут иметь воду и, возможно, даже жизнь. Китайские ученые говорят, что надеются найти около 50 экзопланет, похожих на Землю.