В Китае ученые обнаружили уникальную птицу

По словам экспертов, самец птицы-носорога строит свое гнездо в дупле высокого дерева или в углублении скалы, затем заполняет гнездо землей, оставляя только отверстие для кормления.

Лесничие заметили восточного пятнистую птицу-носорога в заповеднике в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.

Птица-носорог, или Anthracoceros albirostris, является самой охраняемой птицей в стране и имеет небольшую популяцию в Китае.

Сфотографированные лесниками птицы-носороги кормят своих птенцов в небольшой пещере на карстовой скале в Национальном заповеднике белоголовых лангуров в городе Чонгзо.

«На сегодняшний день в заповеднике зарегистрировано 24 восточных пятнистых птицы-носорога. Видеозаписи размножающихся птиц-носорогов помогут усилить охрану и мониторинг этого вида», — сказал Хэ Хуэйцюнь, заместитель директора офиса Центра управления заповедником.

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