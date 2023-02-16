Глава НАТО: Противостояние с россией продлится много-много лет

Глава НАТО Йенс Столтенберг считает, что альян должно быть готово к длительному противостоянию с россией после непосредственного кризиса, вызванного вторжением президента владимира Путина в Украину.

Об этом сообщает Econimic Times.

«Президент путин хочет другую Европу, хочет Европу, в которой он может контролировать соседей, где он может решать, что страны могут делать. Мы должны быть готовы к долгому пути, это может длиться много, много, много, много лет», — сказал 63-летний Столтенберг в интервью за неделю до первой годовщины российского вторжения.

Норвежский глава возглавляемого США альянса сказал, что он опасается предсказывать, как долго продлится новое противостояние между россией и Западом, потому что перемены могут произойти внезапно.

«Мы видели падение Берлинской стены или 11 сентября», — сказал он.

По его словам, НАТО будет «всегда искать возможности снова войти в ситуацию, когда есть место для улучшения отношений, но с нынешним поведением российского режима, режима в москве, такой возможности нет».

Ранее «Курсор» сообщал, что в россии признались, что «Минские соглашения» были фейком.

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