В россии признались, что «Минские соглашения» были фейком

Вскоре будет ровно год, как армия российской федерации* нагло вторглась на территорию независимой Украины. И вот уже почти 7 лет, как были подписаны «Минские соглашения» предусматривавшее, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины. В итоге россия не придерживалась этих соглашений, и обвиняла остальных участников Трехсторонней контактной группы в невыполнении взятых на себя обязательств. Однако совсем недавно выяснилось, что эти самые соглашения были фейком — бывший помощник президента рф владислав сурков заявил, что на этапе работы над «Минскими соглашениями» изначально он исходил из того, что они выполнены не будут.

Подробнее об этом информирует ряд Telegram-каналов.

Получается, что «Минские соглашения» были просо номинальным документом, которые дали возможность россии подготовиться к будущему большому наступлению на территорию Украины с дальнейшим захватом власти и порабощением украинского народа.

Также, важно подчеркнуть, что владислав сурков — один из идеологов «русского мира» и авторов проекта «Новороссия», который яро ненавидит Украину и украинцев. Он является одним из виновников полномасштабной войны в Украине и ряда других преступлений, направленных на нарушение целостности государства Украина еще до Майдана. Он является одним из тех, кто будут отвечать перед Гаагой за преступления против украинского народа.

Ранее «Курсор» информировал, что россия избрала новую тактику для войны в Украине. Были выбраны несколько направлений для дальнейшего военного наступления.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!