Глава Николаевской облгосадминистрации: Оккупанты идут на штурм области

Губернатор Николаевской области Виталий Ким рассказал в своем видеообращении к жителям региона о начале ночного наступления российских войск на Николаев и другие города .

Российские оккупанты идут в атаку на Николаевскую область, заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким и рассказал, какой системой подачи сигналов пользуются российские войска.

Так, по его словам, одна белая ракета — это «приготовиться», две белые ракеты — «вперед», желтая — «препятствие», красная — «стоп, отход».

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Напомним, за трое суток российские бронированные колонны так и не смогли взять ни единого крупного города. Самый большой оккупированный город на эту минуту — Мелитополь Запорожской области. Херсон войска РФ не смогли взять после порядка десяти штурмов. Харьков, Киев, Житомир, Сумы, Чернигов обороняются и не собираются сдаваться. Тем временем, по данным Офиса президента, десантные корабли РФ готовятся к высадке десанта у Одессы. Город готовится к обороне.

Также круговую оборону занял Мариуполь — с запада оккупанты уже заняли Бердянск, в котором не было украинских войск. От Бердянска до Мариуполя порядка 70 км вдоль линии Азовского моря.

Ранее Курсор писал, что министерство обороны Украины и мировое IT-сообщество предложили русским солдатам альтернативу гибели в степях Украины: им предлагают сдаваться в плен и обещают за это до 5 млн рублей.

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