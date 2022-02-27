Украинский посол ООН Маша Ефросинина: Все сдавшиеся российские солдаты получат большое вознаграждение

Украинская телеведущая и посол ООН от Украины Маша Ефросинина заявила, что министерство обороны Украины и мировое айти-сообщество предлагают русским военным сдаться, получить амнистию и заработать.
По словам Ефросининой, айтишники буквально со всего мира собрали несколько миллионов долларов для этого. Боле того, сбор денег будет продолжаться.
Так, российским военным выплатят 5 миллионов рублей в криптовалюте, на банковский счет или даже наличными средствами. Как только солдаты с военной техникой будут сдаваться, они сразу будут получать деньги.
Амнистия – после суда.
Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский повысил зарплаты военным в 5 раз.
Кроме того, наш сайт писал, что США выделили $54 млн гуманитарной помощи Украине.
Еще напомним, что в Берлин на акцию в поддержку Украины вышло около полмиллиона человек.
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