Украинский посол ООН Маша Ефросинина: Все сдавшиеся российские солдаты получат большое вознаграждение

Как только солдаты с военной техникой сдаются, они получают деньги. Амнистия – после суда. Но главное, что они могут прямо сейчас сдаться и прямо сейчас получить деньги.

Украинская телеведущая и посол ООН от Украины Маша Ефросинина заявила, что министерство обороны Украины и мировое айти-сообщество предлагают русским военным сдаться, получить амнистию и заработать.

По словам Ефросининой, айтишники буквально со всего мира собрали несколько миллионов долларов для этого. Боле того, сбор денег будет продолжаться.

Так, российским военным выплатят 5 миллионов рублей в криптовалюте, на банковский счет или даже наличными средствами. Как только солдаты с военной техникой будут сдаваться, они сразу будут получать деньги.

Амнистия – после суда.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский повысил зарплаты военным в 5 раз.

Кроме того, наш сайт писал, что США выделили $54 млн гуманитарной помощи Украине.

Еще напомним, что в Берлин на акцию в поддержку Украины вышло около полмиллиона человек.

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