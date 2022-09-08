Главнокомандующий ВСУ рассказал, что может переломить ход войны в Украине

Дело в том, что сейчас есть разница между Украиной и россией* в способностях предельной досягаемости средств поражения. Российские крылатые ракеты имеют дальность полета в 2000 км, а для ВСУ возможности ракетных ударов ограничены в 100 км. Пока такой дисбаланс будет сохраняться, война может длиться годами, о чем заявили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и генерал-лейтенант, первый заместитель председателя оборонного комитета Верховной Рады Михаил Забродский.

Об этом пишет «Бомок».

Залужный отметил, что невозможно в один момент лишить противника такого преимущества с учетом численности и наличия ресурсов в распоряжении армии рф*. Однако успешно противостоять ему можно, если действовать подобным образом и на подобную дальность. Для этого нужны поставки партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия.

Тогда время войны в Украине может измениться с помощью стран-партнеров. При уравнении баланса оперативные и стратегические перспективы на 2023 год могут заставить россию* по-другому рассматривать ситуацию на фронте.

Ранее «Курсор» писал о том, что военный эксперт Петр Черник считает, что осенью будет сложно проводить наступательные операции, поэтому война между Украиной и рф* немного «затихнет».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!