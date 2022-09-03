Эксперт рассказал, почему осенью война в Украине может «затихнуть»

Военный эксперт Петр Черник считает, что осенью будет сложно проводить наступательные операции, поэтому война между Украиной и рф* немного «затихнет».

Украина продолжает воевать с российской федерацией и не намерена «замораживать» конфликт, пока не освободит свои территории. Но военный эксперт Петр Черник считает, что осенью война может «затихнуть» и на это есть несколько причин.

Об этом он рассказал изданию «24 канал».

По его словам, важным фактором будет погода, осенью пойдут дожди, а при таких условиях большая техника не сможет передвигаться по грунтовой дороге. В начале полномасштабного вторжения противник это просчитал, из-за чего у россиян застряли в полях танки и БМП, это позволило ВСУ успешно их уничтожить.

Но в осеннюю погоду ни украинские, ни российские военные не смогут передвигаться почвой.

Также эксперт считает, что война может «затихнуть» из-за того, что у рф заканчиваются силы и средства для проведения ударных операций.

«Курсор» писал ранее, что формула прогноза окончания войны зависит в первую очередь от начала массовых поставок техники для ВСУ. Украина надеется на поставки в промышленных объемах — десятками, сотнями партий вооружения.

Еще мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что весь мир будет в опасности в случае успеха россиян в этой войне. Их победа может завершиться поражением не только для Украины, но и всей Европы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!