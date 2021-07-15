Главный генерал США заявил о желании Трампа установить диктатуру — СМИ

В новой книге говорится, что главный генерал США Марк Милли сравнил бывшего президента Дональда Трампа с Адольфом Гитлером, обвинив его в проповедовании «Евангелия фюрера», когда он использовал подстрекательскую риторику в своем стремлении удержаться у власти.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно журналу New York, который получил предварительный экземпляр книги Кэрол Леонниг и Филиппа Ракера «Я могу это исправить», Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, также назвал сторонников Трампа «коричневорубашечниками на улицах» и сравнил попытки Трампа дискредитировать результаты выборов в преддверии бунта в Капитолии 6 января с нацистским лидером, использовавшим поджог немецкого парламента с целью захвата абсолютной власти.

«Это момент Рейхстага», — сказал он, как говорят.

Книга, которая призвана дать инсайдерский отчет о последнем году президентства Трампа, должна выйти 20 июля.

Согласно NY Mag, в книге Милли вспоминает, что изначально его не беспокоило состояние американской демократии, когда старый друг предупредил его, что Трамп и его сторонники пытаются «свергнуть правительство».

«Они могут попробовать, но у них ничего не получится. Вы не можете сделать это без военных. Вы не можете этого сделать без ЦРУ и ФБР», — сказал генерал.

По словам одного высокопоставленного демократа, вскоре после восстания 6 января Милли встретился со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, «чтобы обсудить доступные меры предосторожности, чтобы помешать нестабильному президенту начать военные действия или получить доступ к кодам запуска и отдать приказ о нанесении ядерного удара».

Позже Пелоси сказала демократам Палаты представителей на телеконференции, что Милли заверил ее, что есть меры, чтобы помешать Трампу применить ядерное оружие.

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